Shinedown- Jam Session-Complete Rules

|BEGINNING MONDAY, MARCH 20TH, 2017 AND CONTINUING THROUGH FRIDAY, MARCH 24TH 2017, ROCK 104.5 LISTENERS 21 AND OLDER CAN WIN A PAIR TICKETS TO SEE SHINEDOWN AT THE GRAND SIERRA RESORT ON SATURDAY APRIL 15TH 2017. ARV: $68.00 AND QUALIFY FOR A CHANCE TO WIN A GRAND PRIZE OF A GUITAR LESSON FROM A MEMBER OF SHINEDOWN PLUS A PRS GUITAR AND MEET & GREET PASSES. PRIZES PROVIDED BY INDEGOOT MANAGEMENT AND ATLANTIC RECORDS FOR PROMOTIONAL PURPOSES. ARV: $500.00. TO QUALIFY, LISTEN WEEKDAYS BETWEEN 3P AND 7P TO ROCK 104.5, WHEN PROMPTED BE CALLER #12 AT 775-793-1045. AND YOU WIN A PAIR TICKETS TO SEE SHINEDOWN AT THE GRAND SIERRA RESORT ON SATURDAY APRIL 15TH 2017 AND QUALIFY FOR THE GRAND PRIZE. ONE GRAND PRIZE WINNER WILL BE CHOSEN AT .RANDOM FROM ALL QUALIFIERS ON MONDAY MARCH 27TH 2017. WINNER WILL BE NOTIFIED VIA PHONE. WINNER MUST BE 21 OR OLDER, NO PURCHASE NECESSARY. WINNER MUST PROVIDE A VALID U.S. GOVERNMENT ISSUED PHOTO ID TO CLAIM PRIZES. LOTUS RADIO CORP. IS NOT RESPONSIBLE FOR CANCELLATIONS OF CONCERT. VOID WHERE PROHIBITED BY LAW. PRIZE IS NOT REDEEMABLE FOR CASH. PRIZE IS NON-TRANSFERABLE. SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SUBSTITUTE PRIZE OF ANOTHER OF EQUAL OR GREATER VALUE. RULES ARE SUBJECT TO CHANGE. ENTRANTS AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS LOTUS RADIO CORP., INDEGOOT MANAGEMENT, ATLANTIC RECORDS AND ALL PARTICIPATING SPONSORS, THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, AGENTS, STAFF, ADMINISTRATORS, ASSIGNS FROM ANY AND ALL LIABILITY, LOSS, COST, DAMAGE, INJURY OR DEATH, INCLUDING ATTORNEYS’ FEES ARISING OUT OF, RELATING TO OR IN CONNECTION WITH PARTICIPATING IN THE PROMOTION/CONTEST AND/OR ACCEPTING THE PRIZE. IF THE ACCUMULATIVE VALUE OF PRIZES WON ACROSS ALL LOTUS RADIO CORP. STATIONS IN THE CALENDAR YEAR IS GREATER THAN $600, WINNER RESPONSIBLE FOR ALL APPLICABLE TAXES INCLUDING FEDERAL INCOME TAXES. EMPLOYEES, THOSE DOMICILED WITH, AND THE IMMEDIATE FAMILIES OF EMPLOYEES OF LOTUS RADIO CORP., INDEGOOT MANAGEMENT, ATLANTIS RECORDS , RADIO STATIONS LICENSED IN THE RENO TSA AS DEFINED BY NEILSON AND PARTICIPATING SPONSORS ARE INELIGIBLE. THESE RULES ARE AVAILABLE AT THE KDOT STUDIOS LOCATED AT 690 EAST PLUMB LANE SUITE 100, RENO NV 89512